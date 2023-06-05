В Белгороде прекратил работу крупнейший пункт временного размещения

Самый крупный в Белгороде пункт временного размещения (ПВР) «Белгород-арена» прекратил прием жителей Шебекинского округа, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

«Всех, кто хотел — разместили в общежитиях, продолжаем отправлять желающих в другие регионы страны и районы области», — написал он.

Свою работу продолжает ПВР в учебно-спортивном комплексе имени Светланы Хоркиной. По словам Демидова, в последние дни из Шебекинского округа туда прибывает до 35 человек в сутки. В пункте они проводят максимум один день, затем власти предоставляют всем «комфортные условия».

В последние дни участились обстрелы Белгородской области участились, больше всего ударам подвергается Шебекинский округ. На этом фоне власти объявили добровольную эвакуацию жителей. Также временно отселили граждан, проживающих в населенных пунктах Краснояружского, Белгородского и Волоконовского районов, а также Грайворонского и Валуйского округов.

В Белгород и Старый Оскол только из Шебекино прибыли более 2,5 тыс. человек. Некоторых жителей из ПВР начали временно переселять в другие районы Белгородской области и регионы страны, в частности, в Воронежскую область. Тех, кто не захотел уезжать из Белгорода, разместили в общежитиях вузов и училищ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что эвакуированным жителям Шебекино досрочно выплатят пенсии. Работникам бюджетной, муниципальной и региональной сфер также раньше срока начислят зарплату.

Кроме того, по словам Гладкова, жители отселенных районов получат от властей две единоразовые выплаты. Те, кому пришлось уехать из Шебекинского округа, могут не оплачивать коммунальные услуги «до момента возвращения в свои дома».

Кошек и собак жителей, которые уехали из приграничных районов, начали перемещать в приют, сообщила заместитель Гладкова Юлия Щедрина. Власти обязались кормить оставленный в населенных пунктах скот.