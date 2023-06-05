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В Белгороде прекратил работу крупнейший пункт временного размещения

Мэр Белгорода Демидов: крупнейший в городе пункт временного размещения прекратил работу

Самый крупный в Белгороде пункт временного размещения (ПВР) «Белгород-арена» прекратил прием жителей Шебекинского округа, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

«Всех, кто хотел — разместили в общежитиях, продолжаем отправлять желающих в другие регионы страны и районы области», — написал он.

Свою работу продолжает ПВР в учебно-спортивном комплексе имени Светланы Хоркиной. По словам Демидова, в последние дни из Шебекинского округа туда прибывает до 35 человек в сутки. В пункте они проводят максимум один день, затем власти предоставляют всем «комфортные условия».

В последние дни участились обстрелы Белгородской области участились, больше всего ударам подвергается Шебекинский округ. На этом фоне власти объявили добровольную эвакуацию жителей. Также временно отселили граждан, проживающих в населенных пунктах Краснояружского, Белгородского и Волоконовского районов, а также Грайворонского и Валуйского округов.

В Белгород и Старый Оскол только из Шебекино прибыли более 2,5 тыс. человек. Некоторых жителей из ПВР начали временно переселять в другие районы Белгородской области и регионы страны, в частности, в Воронежскую область. Тех, кто не захотел уезжать из Белгорода, разместили в общежитиях вузов и училищ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что эвакуированным жителям Шебекино досрочно выплатят пенсии. Работникам бюджетной, муниципальной и региональной сфер также раньше срока начислят зарплату.

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Кроме того, по словам Гладкова, жители отселенных районов получат от властей две единоразовые выплаты. Те, кому пришлось уехать из Шебекинского округа, могут не оплачивать коммунальные услуги «до момента возвращения в свои дома».

Кошек и собак жителей, которые уехали из приграничных районов, начали перемещать в приют, сообщила заместитель Гладкова Юлия Щедрина. Власти обязались кормить оставленный в населенных пунктах скот.

В Белгороде прекратил работу крупнейший пункт временного размещения
В Белгороде прекратил работу крупнейший пункт временного размещения

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область пункт временного размещения ПВР Шебекино
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