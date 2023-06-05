Гладков анонсировал выплаты жителям отселенных районов
Белгородский губернатор Гладков: жители отселенных муниципалитетов получат две выплаты
Вячеслав Гладков
Жителя населенных пунктов Белгородской области, которые были временно отселены из-за обстрелов, получат две выплаты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, такое решение было принято после доклада премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Сегодня он подтвердил, что можно говорить о решении — каждому жителю отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты. Суммы и даты платежей, надеюсь, скажу вам уже завтра-послезавтра, — написал Гладков.
Список муниципалитетов, отселенные жители следующих муниципалитетов:
- Белгородский район: села Журавлевка, Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка, Нехотеевка.
- Валуйский городской округ: село Логачевка, хутор Пригодные Тополи, хутор Нижние Мельницы, село Бутырки, село Вегировка, село Бирюч.
- Волоконовский район: хутор Старый.
- Грайворонский городской округ: село Козинка, село Гора-Подол, село Глотово.
- Краснояружский район: село Староселье.
- Шебекинский городской округ: село Середа, город Шебекино, посёлок городского типа Маслова Пристань, поселок Красное, поселок Ленинский, село Безлюдовка, село Вознесеновка, село Нехотеевка, село Графовка, село Зиборовка, посёлок Шебекинский, село Муром, хутор Мухин, село Маломихайловка, село Нежеголь, село Новая Таволжанка, село Щигоревка, село Ржевка, хутор Панков, хутор Ржавец, хутор Марьино, село Архангельское.