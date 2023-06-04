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Власти ответили на обвинения в платной эвакуации детей из Шебекино

Мэр Шебекино Жданов сообщил, что платный вывоз детей из Шебекино был запланирован
СМИ сообщили, что эвакуация детей из Шебекино была платной, «факт оплаты родителями перевозки на автобусах в 1 867 рублей, действительно, был», но речь шла о плановом вывозе в летний лагерь, они сами решили заплатить, заверил мэр
Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / TACC
Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / TACC

Родители 300 детей из Шебекино, который подвергается участившимся обстрелам, заплатили за их перевозку в Воронежскую область, но поездка была плановой и не связана с ситуацией, заявил шебекинский мэр Владимир Жданов.

Он указал, что в СМИ «появилась информация о якобы платной эвакуации детей из Шебекинского городского округа», но не уточнил, о каких медиа идет речь.

По словам Жданова, об отдыхе детей в соседнем регионе губернатор Вячеслав Гладков договорился еще в прошлом году, путевки были розданы бесплатно, но «факт оплаты родителями перевозки на автобусах в 1 867 рублей, действительно, был». Для транспортировки детей решили использовать не школьные автобусы «ПАЗ», а «большие комфортабельные автобусы», заказанные у частной организации. Он подчеркнул, что обычно родители решают оплатить комфортные автобусы самостоятельно, как и в этот раз.

«Понимаю, что в данный момент эта сумма будет важна в каждом семейном бюджете. В сложной текущей ситуации мы «проглядели» этот важный вопрос. В течение недели обязательно вернем родителям сумму, потраченную на перевозку в лагерь детей», — добавил мэр Шебекино.

Шебекино в последние дни подвергается усиленным обстрелам. Вывоз детей из Шебекинского и Грайворонского округов начался 31 мая. Детей ранее уже начала принимать Воронежская область. Как рассказал воронежский губернатор Александр Гусев, детей разместят в воронежском летнем лагере «Ландыш». Гладков тогда рассказал, что первые 300 детей будут отправлены в Воронеж, не упомянув плановость поездки.

«Благодарю моих друзей — коллег Влада Шапшу и Михаила Евраева, губернаторов Калужской и Ярославской областей, которые очень быстро отозвались, позвонили и принимают наших детей», — говорил Гладков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белгородская область Шебекино эвакуация платная эвакуация
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