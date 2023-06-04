Власти ответили на обвинения в платной эвакуации детей из Шебекино

СМИ сообщили, что эвакуация детей из Шебекино была платной, «факт оплаты родителями перевозки на автобусах в 1 867 рублей, действительно, был», но речь шла о плановом вывозе в летний лагерь, они сами решили заплатить, заверил мэр

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / TACC

Родители 300 детей из Шебекино, который подвергается участившимся обстрелам, заплатили за их перевозку в Воронежскую область, но поездка была плановой и не связана с ситуацией, заявил шебекинский мэр Владимир Жданов.

Он указал, что в СМИ «появилась информация о якобы платной эвакуации детей из Шебекинского городского округа», но не уточнил, о каких медиа идет речь.

По словам Жданова, об отдыхе детей в соседнем регионе губернатор Вячеслав Гладков договорился еще в прошлом году, путевки были розданы бесплатно, но «факт оплаты родителями перевозки на автобусах в 1 867 рублей, действительно, был». Для транспортировки детей решили использовать не школьные автобусы «ПАЗ», а «большие комфортабельные автобусы», заказанные у частной организации. Он подчеркнул, что обычно родители решают оплатить комфортные автобусы самостоятельно, как и в этот раз.

«Понимаю, что в данный момент эта сумма будет важна в каждом семейном бюджете. В сложной текущей ситуации мы «проглядели» этот важный вопрос. В течение недели обязательно вернем родителям сумму, потраченную на перевозку в лагерь детей», — добавил мэр Шебекино.

Шебекино в последние дни подвергается усиленным обстрелам. Вывоз детей из Шебекинского и Грайворонского округов начался 31 мая. Детей ранее уже начала принимать Воронежская область. Как рассказал воронежский губернатор Александр Гусев, детей разместят в воронежском летнем лагере «Ландыш». Гладков тогда рассказал, что первые 300 детей будут отправлены в Воронеж, не упомянув плановость поездки.

«Благодарю моих друзей — коллег Влада Шапшу и Михаила Евраева, губернаторов Калужской и Ярославской областей, которые очень быстро отозвались, позвонили и принимают наших детей», — говорил Гладков.