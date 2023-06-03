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Мэр Белгорода опубликовал видео эвакуации жителей Шебекино

Мэр Белгорода опубликовал видео эвакуации жителей Шебекино в другие районы и регионы

Мэр Белгорода опубликовал видео эвакуации жителей Шебекино
Video

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал кадры эвакуации жителей Шебекинского городского округа Белгородской области в другие районы и регионы. Видео он выложил в своем телеграм-канале.

«Собираем группами шебекинцев из наших ПВР для отправки на временное проживание в другие районы [Белгородской] области и регионы страны. Там им подготовили комфортные места для проживания. Обеспечат всем необходимым. Отправка идет автобусами», — написал Демидов.

Тех, кто не захотел уезжать из Белгорода, направили на временное проживание в общежития вузов и училищ, добавил мэр. За сегодня власти планируют перевезти всех, кто остановился в трех ПВР города. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что из Шебекино в Белгород и Старый Оскол прибыли более 2,5 тыс. человек.

Обстрелы Шебекино и Шебекинского городского округа усилились в последние дни. За последние сутки по району был выпущен 371 боеприпас. За 1 июня было зафиксировано более 850 прилетов.

Власти объявили добровольную эвакуацию, в первую очередь такой вариант предлагается семьям с детьми. Их согласились принять в Воронежской, Томской, Пензенской, Ярославской областях и других регионах.

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Гладков объявил, что эвакуированным жителям Шебекино досрочно выплатят пенсии. Работникам бюджетной, муниципальной и региональной сфер также раньше срока начислят зарплату.

Кошек и собак жителей, которые уехали из Шебекино и других приграничных районов Белгородской области, начали перемещать в приют, сообщила заместитель Гладкова Юлия Щедрина. Власти обязались кормить оставленный в населенных пунктах скот.

Теги
Белгород эвакуация Шебекино пункты временного размещения
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