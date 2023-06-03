Мэр Белгорода опубликовал видео эвакуации жителей Шебекино
Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал кадры эвакуации жителей Шебекинского городского округа Белгородской области в другие районы и регионы. Видео он выложил в своем телеграм-канале.
«Собираем группами шебекинцев из наших ПВР для отправки на временное проживание в другие районы [Белгородской] области и регионы страны. Там им подготовили комфортные места для проживания. Обеспечат всем необходимым. Отправка идет автобусами», — написал Демидов.
Тех, кто не захотел уезжать из Белгорода, направили на временное проживание в общежития вузов и училищ, добавил мэр. За сегодня власти планируют перевезти всех, кто остановился в трех ПВР города. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что из Шебекино в Белгород и Старый Оскол прибыли более 2,5 тыс. человек.
Обстрелы Шебекино и Шебекинского городского округа усилились в последние дни. За последние сутки по району был выпущен 371 боеприпас. За 1 июня было зафиксировано более 850 прилетов.
Власти объявили добровольную эвакуацию, в первую очередь такой вариант предлагается семьям с детьми. Их согласились принять в Воронежской, Томской, Пензенской, Ярославской областях и других регионах.
Гладков объявил, что эвакуированным жителям Шебекино досрочно выплатят пенсии. Работникам бюджетной, муниципальной и региональной сфер также раньше срока начислят зарплату.
Кошек и собак жителей, которые уехали из Шебекино и других приграничных районов Белгородской области, начали перемещать в приют, сообщила заместитель Гладкова Юлия Щедрина. Власти обязались кормить оставленный в населенных пунктах скот.