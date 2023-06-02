Белгородские власти пообещали кормить оставшихся после эвакуации животных

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Власти будут кормить животных, которых уехавшие из приграничных районов Белгородской области жители оставили дома. Об этом в прямом эфире «ВКонтакте» сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«С сегодняшнего дня домашних животных начали кормить. <...> Корм для животных передан во все села, где отселены люди, и в Шебекино», — заверил глава региона. Он пообещал, что, когда обстановка станет спокойной, жителям позволят вернуться в дома и забрать все необходимое.

1 июня заместитель Гладкова Юлия Щедрина заявила, что оперативная обстановка в Шебекинском городском округе пока не позволяет организовать вывоз и обеспечение кормами оставшихся в районе домашних животных. Кошек и собак начали перемещать в приют, добавила она.

В последние дни ситуация с обстрелами Белгородской области обострилась. Больше всего атакам подвергается Шебекинский округ — там за 1 июня было зафиксировано более 850 прилетов, пострадали 16 человек, повреждения получили несколько зданий.

На этом фоне власти объявили добровольную эвакуацию жителей. По словам Гладкова, только в Белгород и Старый Оскол прибыло более 2,5 тыс. жителей Шебекино.