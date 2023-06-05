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Лидию Федосееву-Шукшину доставили в больницу на обследование

Лидию Федосееву-Шукшину доставили в больницу на плановое обследование
Лидия Федосеева-Шукшина и Мария Шукшина (слева направо) и режиссер Никита Михалков
Лидия Федосеева-Шукшина и Мария Шукшина (слева направо) и режиссер Никита Михалков (Фото: Игорь Кубединов / ТАСС)

Народную артистку РСФСР, актрису Лидию Федосееву-Шукшину доставили в больницу на плановое обследование. Об этом РБК сообщила ее дочь Ольга Шукшина.

«Лидия Николаевна находится на очередном плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений. Она в надежных руках», — заверила она.

Телеграм-канал Baza писал, что Федосееву-Шукшину госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом же сообщал Mash: телеграм-канал утверждал, что Федосеева-Шукшина находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным SHOT, 2 июня одна из дочерей актрисы обратилась к врачам за направлением в НИИ геронтологии для консультации невролога.

В марте и феврале 2019 года артистка также попадала в больницу. «Известия» и РЕН ТВ писали, что актрису госпитализировали с острым инфарктом, однако эта информация не подтвердилась. Помощник ее тогдашнего супруга Бари Алибасова Сергей Моцарь говорил РБК, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование. В июне того же года Ольга Шукшина сообщила, что ее мать вновь попала в больницу — артистка почувствовала себя плохо, и ей вызвали скорую.

Лидии Федосеевой-Шукшиной 84 года. За свою карьеру она сыграла более чем в 80 фильмах. Популярность ей принесли в том числе роли Любы Байкаловой в картине «Калина красная» (1974) и Глаши в ленте «Они сражались за Родину» (1975). Федосеева-Шукшина сыграла мадам Грицацуеву в «12 стульев» (1976), Матрену в «Хождении по мукам» (1977), генеральшу Амалию фон Шпильце в «Петербургских тайнах» (1994-1995), Екатерину II в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».

В 1984 году актриса получила звание народной артистки РСФСР.

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Лидия Федосеева-Шукшина новости плановое обследование
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