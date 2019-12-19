Актрису Федосееву-Шукшину госпитализировали

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали, но она чувствует себя хорошо, сообщил РБК ее супруг продюсер Бари Алибасов.

«Это плановая госпитализация. С Лидой все хорошо, самочувствие и настроение отличное», — рассказал Алибасов.

Плановая госпитализация 81-летней актрисы продлится до 25 декабря, она «не связана с острым кризисом», сообщил РБК официальный представитель Алибасова. Он также рассказал, что общее самочувствие Федосеевой-Шукшиной стабильное, ее жизни ничего не угрожает, и она в бодром расположении духа.

«На такую госпитализацию она ложится несколько раз в год, поэтому панику можно не поднимать», — заявил представитель.

В августе Федосееву-Шукшину госпитализировали после возвращения из Болгарии. Также она лежала в больнице в июне. В середине марта ее госпитализировали после поездки на кинофестиваль в Испании. Позже помощник Алибасова Сергей Моцарь заявил РБК, что она проходит плановое обследование.