В Кремле назвали тревожными сообщения о попытке переворота в Киргизии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Как перестать волноваться и поддержать ребенка перед экзаменами Pro, 15:03
Командир «Востока» сообщил о первом появлении танков Leopard на фронте Политика, 14:58
На Украине оценили падение численности населения страны с февраля 2022-го Политика, 14:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:54
С каким неприятным «трюком» сталкиваются российские импортеры на таможне Pro, 14:53
Как политика безопасности влияет на водителей и пассажиров такси Тренды, 14:52
Какие технологии помогают строить на вечной мерзлоте Тренды, 14:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:40
Changan привезет в Россию аналог Renault Arkana Авто, 14:39
Тарасова поддержала разрешение дочери Тутберидзе уйти в сборную Грузии Спорт, 14:38
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 14:37
Минфин спрогнозировал потерю ₽44 млрд нефтегазовых доходов в июне Экономика, 14:33
Акцент на платформенность и коммуникации: как бизнесу внедрять DevOps Тренды, 14:31
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 14:30
Политика ,  
0 

В Кремле назвали тревожными сообщения о попытке переворота в Киргизии

Песков: новости о попытках государственного переворота в Киргизии вызывают тревогу
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Новости о попытках государственного переворота в Киргизии вызывают тревогу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Мы внимательно отслеживаем новости. Более детальной информацией не располагаем», — сказал Песков.

Утром 5 июня сотрудники Государственного комитета нацбезопасности Киргизии провели массовые задержания подозреваемых в подготовке переворота. По словам собеседников Kaktus.media, «группа лиц готовилась захватить власть насильственным путем», «задерживают всех активных участников».

На выборах 2017 года бывший глава государства Алмазбек Атамбаев поддержал Сооронбая Жээнбекова, который в итоге их выиграл. Новый президент начал преследовать команду предшественника. В 2019 году Атамбаева лишили неприкосновенности, а затем задержали, силовики брали резиденцию экс-президента штурмом. В июне 2020 года его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, а также о незаконном приобретении и сдаче в аренду земельного участка.

В октябре 2020 года в Киргизии прошли акции протеста сторонников партий, не преодолевших семипроцентный барьер на выборах в парламент страны. Во время одной из акций протестующие освободили Атамбаева из СИЗО. Через несколько дней его вновь задержали, но уже по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке. 15 октября 2020 года протесты привели к отставке Жээнбекова. Новым главой государства после досрочных выборов в 2021 году стал Садыр Жапаров.

В феврале 2022 года Верховный суд Киргизии отменил приговор Атамбаеву по делу об освобождении Батукаева. Экс-президента освободили из колонии, ему разрешили отправиться за границу на лечение.

Читайте на РБК Pro
Эмигрировал и заработал $2,1 млрд на йогуртах: история Хамди Улукайи
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
От ИИ до беспилотных автомобилей: почему стоит следить за Nvidia
Как Pepsi 60 лет гналась за славой Sprite и что из этого вышло
Теги
Дмитрий Песков Киргизия госпереворот
Материалы по теме
Гражданин Киргизии получил десять лет колонии за участие в спецоперации
Политика
Клишас обвинил США и ЕС в попытке устроить в Грузии госпереворот
Политика
Маск назвал события на Украине в 2014 году госпереворотом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter