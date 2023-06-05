В Кремле назвали тревожными сообщения о попытке переворота в Киргизии

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Новости о попытках государственного переворота в Киргизии вызывают тревогу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Мы внимательно отслеживаем новости. Более детальной информацией не располагаем», — сказал Песков.

Утром 5 июня сотрудники Государственного комитета нацбезопасности Киргизии провели массовые задержания подозреваемых в подготовке переворота. По словам собеседников Kaktus.media, «группа лиц готовилась захватить власть насильственным путем», «задерживают всех активных участников».

На выборах 2017 года бывший глава государства Алмазбек Атамбаев поддержал Сооронбая Жээнбекова, который в итоге их выиграл. Новый президент начал преследовать команду предшественника. В 2019 году Атамбаева лишили неприкосновенности, а затем задержали, силовики брали резиденцию экс-президента штурмом. В июне 2020 года его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, а также о незаконном приобретении и сдаче в аренду земельного участка.

В октябре 2020 года в Киргизии прошли акции протеста сторонников партий, не преодолевших семипроцентный барьер на выборах в парламент страны. Во время одной из акций протестующие освободили Атамбаева из СИЗО. Через несколько дней его вновь задержали, но уже по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке. 15 октября 2020 года протесты привели к отставке Жээнбекова. Новым главой государства после досрочных выборов в 2021 году стал Садыр Жапаров.

В феврале 2022 года Верховный суд Киргизии отменил приговор Атамбаеву по делу об освобождении Батукаева. Экс-президента освободили из колонии, ему разрешили отправиться за границу на лечение.