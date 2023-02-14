Экс-президента Киргизии Атамбаева освободили из колонии

Суд направил на пересмотр дело Атамбаева, связанное с освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президента выпустили из колонии, ему разрешили выехать за границу на лечение

Алмазбек Атамбаев (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Верховный суд Киргизии отменил приговор по уголовному делу бывшего президента Алмазбека Атамбаева, связанному с освобождением в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает Kaktus.media со ссылкой на адвокатов экс-президента. Об этом ходатайствовала сторона защиты. Дело направят на новое рассмотрение.

Батукаев в 2006 году был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. В 2013 году его освободили из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Батукаев уехал из Киргизии, а впоследствии выяснилось, что он здоров, а к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники.

Атамбаева освободили из исправительной колонии, сообщил в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) председатель партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков. Это подтвердил ТАСС источник в семье бывшего президента.

Глава партии заявил, что здоровье Атамбаева сильно ухудшилось, ему необходимо провести две «жизненно важные» операции. 24kg пишет, что ему разрешили выезд за рубеж на лечение.

По словам Султанбекова, за последние два года Атамбаев был полностью оправдан по уголовным делам о злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в столичном жилом массиве «Калыс-Ордо», о незаконной выдаче паспортов турецким гражданам, в том числе Орхану Инанды (власти Турции считают его членом движения проповедника и оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который, по мнению Анкары, является вдохновителем попытки переворота в 2016 году), а также попытке захвата государственной власти и организации массовых беспорядков в октябре 2020-го. Он отвергал все обвинения в свой адрес и называл свое преследование политическим.

Атамбаев руководил страной с декабря 2011-го по ноябрь 2017 года. Летом 2020-го его лишили государственных званий и наград, именных часов президента.