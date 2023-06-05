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В Киргизии прошли задержания подозреваемых в попытке госпереворота

ГКНБ Киргизии задержал подозреваемых в попытке государственного переворота
В Киргизии задержали участников группы, которая «готовилась захватить власть насильственным путем», сообщают местные СМИ. За последние 20 лет власть в стране уже трижды менялась силовым путем
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Сотрудники Государственного комитета нацбезопасности Киргизии провели массовые задержания лиц, которых подозревают в подготовке госпереворота, со ссылкой на источники сообщили 24.kg и Kaktus.media.

По словам собеседников Kaktus.media, известно, что «группа лиц готовилась захватить власть насильственным путем», «задерживают всех активных участников».

Имена задержанных и соучастников возможного госпереворота, а также с каким политиком они могут быть связаны, источник сообщить отказался.

В 2005 году в Киргизии свергли президента Аскара Акаева, 2010-м — сменившего его Курманбека Бакиева. После этого приняли новую Конституцию. Страна стала парламентско-президентской республикой, полномочия президента ограничили одним шестилетним сроком.

С 2011 по 2017 год главой государства был Алмазбек Атамбаев. При нем страна вступила в ЕАЭС, была закрыта военная база США.

На выборах 2017 года Атамбаев поддержал Сооронбая Жээнбекова, который в итоге их выиграл. Однако новый глава государства затем начал преследовать команду предшественника — по обвинениям в коррупции тюремные сроки получили два премьера— Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев. Процесс начался и против Атамбаева.

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В 2019 году его лишили неприкосновенности, а затем задержали. Силовики брали резиденцию Атамбаева штурмом. В июне 2020 года экс-президента приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном приобретении и сдаче в аренду земельного участка.

В октябре 2020 года в Киргизии прошли акции протеста сторонников партий, которые не преодолели барьер на выборах в парламент страны. Во время одной из акций протестующие освободили Атамбаева из СИЗО. Через несколько дней его задержали по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке. 15 октября 2020 года протесты привели к отставке президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

В минувшем феврале Верховный суд Киргизии отменил приговор Атамбаеву по уголовному делу за освобождение Батукаева. Экс-президента освободили из колонии и разрешили отправиться за границу на лечение.

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Киргизия госпереворот задержания
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