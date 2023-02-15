Освобожденный из колонии экс-президент Киргизии Атамбаев покинул страну

Алмазбек Атамбаев (Фото: Владислав Ногай / ТАСС)

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев покинул страну. Об этом сообщили близкие экс-президента, передает Kaktus Media.

По словам источников, Атамбаев отправился в Дубай, а оттуда намерен уехать в Испанию. Вместе с ним Киргизию покинул его сын, депутат Бишкекского горкенеша Кадыр Атамбаев.

Атамбаев руководил Киргизией с декабря 2011-го по ноябрь 2017 года. В августе 2019-го его задержали по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, а также о нарушениях при модернизации ТЭЦ, покупке офиса, незаконном приобретении и сдаче в аренду земельного участка в Кой-Тоше. Верховный суд приговорил экс-президента к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

В октябре 2020 года в Киргизии прошли акции протеста сторонников партий, которые не преодолели барьер на выборах в парламент страны. В ходе одной из акций протестующие освободили из СИЗО Атамбаева. Через четыре дня Атамбаев снова был задержан по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

14 февраля 2023 года Верховный суд отменил приговор Атамбаеву по уголовному делу за освобождение Батукаева. Бывшего президента освободили из исправительной колонии и разрешили отправиться за границу на лечение.