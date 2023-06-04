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Кремль не увидел «просвета» в отношениях России и США

Ушаков: просвета в отношениях с США не просматривается, ситуация не вызывает оптимизма
Посольство России в США
Посольство России в США (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

В отношениях России и США не просматривается просвета, в этом ключе ситуация не вызывает оптимизма. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», ее фрагмент опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Просвет не просматривается. Вы знаете состояние дел на российско-американском треке — оптимизма [это] особо не вызывает», — сказал он.

Отношения России и США разрушены, их текущее состояние можно охарактеризовать словом «крах», говорил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Государства стоят на грани открытого вооруженного конфликта, однако Москва пытается его предотвратить, заявлял замминистра.

Курс американской администрации по отношению к Москве существенно изменился после подписания Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений, отмечал дипломат. Вину за разрушение отношений он возлагал на Вашингтон.

Договор об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году в Праге. Он вступил в силу в 2011 году. Договор пришел на смену СНВ-I, который в 1991 году в Москве подписали президенты СССР Михаил Горбачев и США Джордж Буш-старший (срок действия соглашения истек в 2009 году).

Договор предусматривает ограничение лимитов на стратегические наступательные вооружения, а также вводит систему взаимных инспекций и уведомлений. Соглашение заключалось на десять лет с возможностью последующего продления. В 2021 году стороны продлили его на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Однако 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что страна приостанавливает свое участие в нем.

Сейчас российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии, они «подошли к опасной черте», говорил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в начале октября. Вашингтон заморозил все сферы взаимодействия, стороны сохраняют лишь «крохи» контактов по Сирии и космосу, отмечал он.

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Вашингтон России не враг, заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. После завершения холодной войны Соединенные Штаты надеялись, что у России «светлое будущее, свободное и открытое, полностью интегрированное со всем миром», говорил он.

Теги
Юрий Ушаков российско-американские отношения
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