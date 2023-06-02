Блинкен заявил, что США не стремятся свергнуть власть в России

Энтони Блинкен (Фото: Lehtikuva / Reuters)

США не стремятся и никогда не стремились свергнуть правительство России — россияне должны сами решать, каким будет их будущее. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления в мэрии Хельсинки. Трансляция велась на сайте Госдепартамента.

«Позвольте мне обратиться напрямую к российскому народу. США — не ваш враг, после мирного завершения холодной войны у нас была надежда, что у России светлое будущее, свободное и открытое, полностью интегрированное со всем миром», — добавил он.

Как отметил Блинкен, сейчас США и союзники работают с Киевом над достижением консенсуса вокруг ключевых элементов «справедливого и прочного мира», чтобы положить конец военным действиям на Украине. Вашингтон продолжит поддерживать Украину в военном отношении, подчеркнул он.

В феврале официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в призывах к свержению власти в России.

«Открытая агитация в пользу того или иного политического деятеля внутри страны, я, кстати, говорю не только о России... Призывы просто к прямому свержению власти, не поддержка политических сил, а прямое свержение власти — и такое было», — сказала она. По ее словам, американских дипломатов уличили в политической и материальной поддержке различных политических сил через закрытые каналы извне — под видом грантов или субсидий.