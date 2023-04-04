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Политика ,  
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В МИДе заявили о «крахе» отношений России и США

Замглавы МИДа Рябков: состояние отношений США и России можно назвать словом «крах»
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Состояние отношений России и США сегодня можно охарактеризовать словом «крах», они разрушены, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, с момента подписания Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений курс американской администрации значительно изменился.

«Мы видели, как радикально изменился американский курс с момента подписания договора, с момента его ратификации. Где мы были в отношениях с США в 2010 году, и к чему администрация [Барака] Обамы, потом [Дональда] Трампа, потом [Джо] Байдена привела наши отношения. Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом — крах, отношения разрушены», — сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).

Вину за это Рябков возложил на Вашингтон.

МИД России также выступил с заявлением по поводу вступления Финляндии в НАТО.

В ведомстве заявили, что Россия «будет вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО».

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При этом конкретные шаги Москвы по укреплению обороны на северо-западном направлении будут зависеть от конкретных условий интеграции Финляндии в НАТО, «включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений».

Результатом очередного расширения НАТО стало увеличение более чем в два раза линии непосредственного соприкосновения с блоком, что привело к кардинальному изменению ситуации в Северо-Западном регионе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в феврале 2023 года заявил, что Россия возобновит выполнение положений договора СНВ-3, если Запад прислушается к ее позиции. «Все будет зависеть от позиции Запада. [Президент Владимир] Путин четко обозначил, что нас беспокоит. Мы видим вовлеченность НАТО в конфликт [на Украине] <...>. НАТО работает над тем, чтобы локальный конфликт превратить в глобальный. Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится», — сказал тогда представитель Кремля.

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля, заявил, что Россия приостанавливает выполнение положений договора СНВ-3. По его словам, нынешняя система контроля над вооружениями никак не регулирует количество ядерного оружия, которое есть у союзников США по НАТО — Франции и Великобритании, а российских инспекторов к мониторингу военных объектов в США не допускают.

Теги
Сергей Рябков МИД отношения России и США
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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