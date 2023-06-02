Госсекретарь США назвал два пути, предложенные России в 2021 году

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон подготовил санкции против России еще в 2021 году

Энтони Блинкен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США и их союзники в 2021 году делали все, чтобы добиться деэскалации ситуации на украинских границах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Госдепартамента.

«Мы предложили Москве два разных пути: путь дипломатии, который мог привести к усилению безопасности — для Украины, для России, для всей Европы, — и путь агрессии, который приведет к серьезным последствиям для российского правительства», — сказал Блинкен.

По его словам, президент Джо Байден ясно дал понять, что независимо от выбора Москвы Вашингтон будет подготовлен, а в случае начала военных действий будет поддерживать Украину, «заставит Россию серьезно поплатиться» и займется усилением НАТО.

Блинкен напомнил, что США начали оказывать Украине военную помощь до конфликта, и заявил, что власти еще тогда подготовили набор санкций против России.

Осенью 2021 года зарубежные СМИ (Bloomberg, The Washington Post и другие) начали писать о наращивании российских сил на границе с Украиной. Киев на этом фоне призывал ЕС и США ввести превентивные санкции, чтобы предотвратить эскалацию, но западные страны отказались это сделать. «Когда речь идет о санкциях, задача этих санкций — сдерживать российскую агрессию. Если ввести их сейчас, вы потеряете эффект сдерживания», — объяснял Блинкен.

В конце 2021 года Россия предложила США и НАТО проекты гарантий безопасности. Они включали, в частности, отказ Североатлантического альянса от расширения на восток и неразмещение военных баз в странах бывшего СССР. Стороны провели несколько встреч для обсуждения идей Москвы, но переговоры не привели к конкретным результатам. 24 февраля 2022 года Россия начала проводить военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «освобождение Донбасса» и гарантии безопасности для России.

В ответ на это США, Евросоюз, Канада, Япония и другие государства ввели против Москвы жесткие санкции, затронувшие финансовый сектор, торговлю, ОПК и другие сферы. Российские власти эти меры раскритиковали как незаконные и вредные для стран, которые их вводят. Путин называл санкции безумными и бездумными».