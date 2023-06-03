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Детей из приграничья Белгородской области примут Калуга и Ярославль

Гладков: 600 детей из белгородского приграничья отправят на отдых в Калугу и Ярославль
Ребенок в пункте временного размещения в &laquo;Белгород-Арене&raquo;
Ребенок в пункте временного размещения в «Белгород-Арене» (Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / TACC)

Около 600 детей из приграничных районов Белгородской области 3 июня отправят на летний отдых в Калугу и Ярославль. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня 300 детей отправляются на летний отдых в Калугу и 300 детей — в Ярославль. Благодарю моих друзей — коллег Влада Шапшу и Михаила Евраева, губернаторов Калужской и Ярославской областей, которые очень быстро отозвались, позвонили и принимают наших детей», — написал он.

Вывоз детей из Шебекинского и Грайворонского округов начался 31 мая. Детей ранее уже начала принимать Воронежская область. Как рассказал воронежский губернатор Александр Гусев, детей разместят в воронежском летнем лагере «Ландыш».

Эвакуация детей была объявлена наутро после того, как город обстреляли из «Градов». Тогда пострадали четыре человека.

В последний месяц усилились обстрелы приграничной территории Белгородской области. В регион прорывались диверсанты ВСУ, на сутки в регионе вводили режим контртеррористической операции. Наиболее сильные обстрелы происходят в городе Шебекино. Эвакуированным из города жителям Шебекино досрочно выплатят пенсии и зарплаты — если они работают в госсекторе, сообщил Гладков.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков Дети эвакуация Калуга Ярославль
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