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Воронежский губернатор заявил о подготовке пунктов размещения белгородцев
Гусев: в Воронежской области подготовят пункты временного размещения для белгородцев
Власти Воронежской области подготовят пункты временного размещения для жителей Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
Он рассказал, что детей, которых ранее начали вывозить из этих районов, разместят в воронежском летнем лагере «Ландыш».
«Понимаю, что наша помощь может понадобиться ребятам и их родителям и после окончания смены. Поэтому поручил своим сотрудникам оперативно готовить пункт временного размещения, если конечно, такой запрос у белгородцев появится», — сообщил Гусев.
Он уточнил, что дети из Воронежской области также смогут отдохнуть в лагере.
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