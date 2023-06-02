Губернатор заявил, что Прилепина после теракта будут заново учить ходить

Захар Прилепин и Глеб Никитин (Фото: glebnikitin_nn / Telegram)

Писателю Захару Прилепину после покушения «по сути нужно заново учиться ходить». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, навестивший Прилепина в больнице.

6 мая автомобиль, на котором ехал писатель, взорвался в Нижегородской области. Погиб ветеран боевых действий в Луганской народной республике (ЛНР) Александр Шубин, который находился на пассажирском сиденье. Сам писатель был ранен, ему сделали операцию, после чего ввели в медикаментозный сон для восстановления. На следующий день Прилепина вывели из искусственной комы. Он начал проходить реабилитацию.

В день покушения сотрудники полиции задержали подозреваемого по делу о теракте — 29-летнего Александра Пермякова. Он дал признательные показания и заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб.