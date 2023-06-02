В Шебекино из-за обстрела загорелся завод

На место выехали пожарные. ВСУ также обстреляли Новую Таволжанку — там двоих человек госпитализируют с осколочным ранением бедра и контузией

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Шебекинский городской округ Белгородской области снова попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекино от попадания снаряда загорелось промышленное предприятие, туда выехали пожарные. Глава региона не уточнил, о каком именно заводе идет речь.

В Новой Таволжанке зафиксировано 40 прилетов. Одного мужчину везут в больницу с осколочным ранением бедра, другого — с контузией.

Шебекино и окрестности стали подвергаться обстрелам с украинской стороны осенью прошлого года. Ситуация обострилась в последние несколько дней: только за 1 июня по Шебекинскому городскому округу было выпущено около 850 различных снарядов.

Под обстрел попадали в том числе промышленные предприятия: 29 мая власти сообщили об обстреле двух заводов, 31 мая еще одно предприятие подверглось атаке — Mash писал, что это был завод «Премиксов № 1», который производит добавки к кормам для животных.