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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор рассказал об обстреле двух заводов в Шебекино

В городе Шебекино в Белгородской области обстреляли два промышленных предприятия
Из-за попадания снарядов загорелся корпус промышленного предприятия с лакокрасочными материалами, пострадали четыре человека, заявил глава Белгородской области
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области под обстрел попали два промышленных предприятия в городе Шебекино, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, на первом заводе из-за попадания снарядов загорелся корпус с лакокрасочными жидкостями. Там пострадали четыре человека — все мужчины, сотрудники предприятия. У них — ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом. Один из них находится в реанимации. На втором предприятии «видимых повреждений нет», уточнил губернатор.

Обстрел Шебекино начался утром 29 мая, сообщали местные издания. Жителям пришла рассылка Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Жители сообщали, что видели дым над городом.

Несколько населенных пунктов в Шебекинском городской округе (находится у границы с Харьковской областью) попали под обстрел накануне, 28 мая, сообщал губернатор. В Шебекино осколками снарядов был поврежден забор и постройка одного из предприятий, где произошел пожар. В селе Безлюдовка снаряд попал в один из корпусов на территории базы отдыха, а в селе Белянки оцепили место у частного дома, куда был сброшен неизвестный предмет.

Вечером того же дня Гладков сообщал об обстреле села Муром в то же округе. Там дрон атаковал хранилище зерна, оказалась пробита крыша, никто не пострадал.Из-за попадания снаряда загорелся корпус промышленного предприятия с лакокрасочными материалами, пострадали четыре человека, заявил губернатор

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Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино обстрел Пожар Военная операция на Украине

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