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В Шебекино из-за обстрела загорелся завод

Гладков: в Шебекино из-за обстрела начался пожар на промышленном предприятии
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в прямом эфире во «Вконтакте».

«Опять идет обстрел по одному из промышленных предприятий. Есть очаг возгорания», — сказал он.

Телеграм-канал Mash сообщает, что ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» завод «Премиксов № 1», который производит добавки к кормам для животных. По информации канала, есть два пострадавших. В результате прилета начался пожар, а также была задета линия электропередач, пишет Mash.

Шебекино и близлежащий Шебекинский городской округ регулярно попадают под обстрелы с начала российской спецоперации. За прошедшие сутки по району было выпущено 215 снарядов.

Гладков в прямом эфире также заявил, что жителям предоставят возможность выехать из Шебекино. «Каждому, у кого есть желание выехать временно из Шебекино, мы такую возможность предоставляем. По всей области развернуты пункты временного размещения», — сказал он.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино обстрел Пожар
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