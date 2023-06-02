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Red Wings перенесла запуск прямых рейсов в Грузию

Авиакомпания Red Wings перенесла на две недели запуск прямых рейсов в Грузию
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Авиакомпания Red Wings перенесла запуск прямых рейсов в Грузию на две недели, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Telegram.

Изначально планировалось начать полеты 2 июня. Согласно обновленному графику, полеты из Сочи в Тбилиси начнутся 15 июня и будут выполняться по понедельникам и четвергам. Первый полет из Москвы в Кутаиси назначили на 16 июня — они будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

Причины переноса АТОР не назвал. Билетов в продаже пока нет.

РБК обратился за комментариями к представителю Red Wings.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиалиний в Грузию. Первый рейс после возобновления авиасообщения 19 мая выполнила российская компания «Азимут» на самолете отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). На следующий день из Тбилиси в Москву вылетел первый за четыре года рейс грузинской авиакомпании Georgian Airways.

Решение российских властей возобновить авиасообщение вызвало недовольство грузинской оппозиции. Члены партии «Единое национальное движение» (ЕНД) организовали протесты. Против также выступала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Теги
Грузия Red Wings Тбилиси Сочи Москва рейсы
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