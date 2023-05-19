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Президент Грузии назвала «нежелательным» рейс из Москвы в Тбилиси

Президент Грузии Зурабишвили назвала нежелательным первый за 4 года рейс Москва — Тбилиси
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на первый с 2019 года авиарейс из Москвы в Тбилиси и назвала его «нежелательным».

«Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси», — написала президент в Twitter. Свой пост она сопроводила хештегом #No2Flights2Russia («Нет полетам в Россию»).

Грузия — унитарное государство с парламентской формой правления. Зурабишвили занимает пост президента с декабря 2018 года, премьер-министром с 2021 года является Ираклий Гарибашвили.

После 2017 года полномочия президента в стране сильно ограничены. Власть распределена между президентом и правительством, которое утверждается парламентом. Партия Гарибашвили «Грузинская мечта» ранее поддерживала инициативы по возобновлению авиасообщения с Россией, однако Зурабишвили выступала против.

Авиасообщение между Россией и Грузией было остановлено по инициативе Москвы в июне 2019 года. В мае президент Владимир Путин отменил это решение.

Первый после возобновления авиасообщения между двумя странами рейс выполнила российская компания «Азимут» на самолете отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Лайнер приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая в 12:40 мск.

В районе аэропорта по этому поводу грузинская оппозиция провела акцию протеста, полиция задержала несколько человек.

Кроме «Азимута» разрешение на полеты от грузинского регулятора получила российская компания Red Wings. Росавиация со своей стороны выдала грузинской авиакомпании Georgian Airways разрешение на полеты между Москвой и Тбилиси.

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Теги
Саломе Зурабишвили Грузия авиасообщение
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