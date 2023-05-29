Рогов сообщил о неудачной попытке ВСУ зайти в село в Запорожской области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Токаев назвал шуткой предложение Лукашенко вступить в Союзное государство Политика, 12:28
В Курской области народные дружины перевели на круглосуточное дежурство Политика, 12:26
Как сторонники Эрдогана встретили его победу на выборах. Фоторепортаж Политика, 12:24 
Курс токена Floki вырос на 10% после финала ЧМ по настольному теннису Крипто, 12:20
Бизнесвумен из регионов могут выиграть грант на обучение в «Сколково MBA» Пресс-релиз, 12:11
Пашинян заявил об отсутствии согласованного мирного плана с Азербайджаном Политика, 12:09
В Испании узнали о предложенном саудовцами Бензема контракте на €200 млн Спорт, 12:08
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:07
В Киеве заявили о скором переходе ВСУ «к активному наступлению» Политика, 12:07
Путин денонсировал договор об армиях в Европе Политика, 12:04
10 фактов о Реджепе Тайипе Эрдогане Политика, 12:04
Белгородский губернатор рассказал об обстреле двух заводов в Шебекино Политика, 11:57
Индекс Мосбиржи впервые за год превысил 2700 пунктов Инвестиции, 11:56
Экс-замминистра культуры признала вину в злоупотреблении полномочиями Общество, 11:54

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил о неудачной попытке ВСУ зайти в село в Запорожской области

Рогов: российские силы пресекли попытку ВСУ зайти в село Лобковое в Запорожской области
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российские силы пресекли попытку ВСУ зайти в село Лобковое Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Лобковое находится в Васильевском районе области на левом берегу Днепра.

«Это далеко не первый подобный случай на данном участке Запорожского фронта», — отметил он. По словам чиновника, украинские войска «пытаются создать иллюзию присутствия», чтобы российские вооруженные силы «оттянули больше сил именно на этот участок фронта.

В начале мая Рогов говорил, что ВСУ скопили в регионе десятки тысяч военных для будущего наступления. Он заявил, что российские силы находятся в полной боевой готовности, а в Запорожской области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

5 мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил о «временном перемещении» жителей 18 населенных пунктов. Решение было принято из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ территорий в районе линии боевого соприкосновения.

Позже Балицкий заявил, что Киев упустил шанс на контрнаступление в Запорожье. «С высокой долей вероятности они потеряли свой шанс это сделать осенью, когда у нас была неготовность с точки зрения мобилизации, кода у нас не хватало людей для обороны Запорожской области», — сказал он, оценив готовность украинской армии к наступлению как «достаточно низкую».

Читайте на РБК Pro
Через какие черные дыры в компании исчезают ценные кадры
До ₽200 тыс., не считая бонусов: как строить карьеру менеджеру проектов
Меньше продуктивности и друзей: как финансовый стресс портит жизнь
Все о заработной плате: что положено вам по закону
Теги
Запорожская область Запорожье Владимир Рогов Украина

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Военные предотвратили атаку ударного беспилотника на Запорожскую АЭС
Политика
Рогов сообщил о массированном ударе по ВСУ в Запорожской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter