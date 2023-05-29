Рогов сообщил о неудачной попытке ВСУ зайти в село в Запорожской области

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Российские силы пресекли попытку ВСУ зайти в село Лобковое Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Лобковое находится в Васильевском районе области на левом берегу Днепра.

«Это далеко не первый подобный случай на данном участке Запорожского фронта», — отметил он. По словам чиновника, украинские войска «пытаются создать иллюзию присутствия», чтобы российские вооруженные силы «оттянули больше сил именно на этот участок фронта.

В начале мая Рогов говорил, что ВСУ скопили в регионе десятки тысяч военных для будущего наступления. Он заявил, что российские силы находятся в полной боевой готовности, а в Запорожской области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

5 мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил о «временном перемещении» жителей 18 населенных пунктов. Решение было принято из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ территорий в районе линии боевого соприкосновения.

Позже Балицкий заявил, что Киев упустил шанс на контрнаступление в Запорожье. «С высокой долей вероятности они потеряли свой шанс это сделать осенью, когда у нас была неготовность с точки зрения мобилизации, кода у нас не хватало людей для обороны Запорожской области», — сказал он, оценив готовность украинской армии к наступлению как «достаточно низкую».