NOS узнала о планах Нидерландов закупить десятки Leopard 1 для ВСУ

Правительство Нидерландов планирует закупить еще десятки танков Leopard 1 для поставки на Украину, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в Гааге.

По словам собеседников NOS, танки может поставить швейцарская компания. Однако для поставок требуется разрешение правительства Швейцарии. Власти страны неоднократно подчеркивали ее нейтралитет в конфликте на Украине.

В конце апреля стало известно, что Нидерланды совместно с Данией закупят для Украины 14 танков Leopard 2. Машины поставит немецкий производитель. Планируется, что танки передадут Киеву в 2024 году.

Общая стоимость 14 танков Leopard 2 составила €165 млн, Нидерланды и Дания поделили эту сумму пополам. Сколько будут стоить швейцарские Leopard 1, неизвестно.

Дания, Германия и Нидерланды в начале февраля договорились вместе поставить Киеву около 100 танков Leopard 1. Первый из них должен был прибыть на Украину в мае. Однако вначале танки будут использовать исключительно для обучения украинских военных, подчеркивал врио главы датского Минобороны Троельс Лунд Поульсен.

Немецкие танки Leopard 1, выпускались в 1960-х годах, в Германии их уже сняли с вооружения и производства. Это один из первых послевоенных танков Германии. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, их уже вывели из активной эксплуатации и также сняли с вооружения. При этом многие Leopard 1 остались в резервах. В бундесвере на смену этим танкам пришли более современные Leopard 2.

Россия критикует поставки западного оружия Украине. В Кремле говорили, что передача Киеву танков и другого тяжелого вооружения приведет лишь к эскалации конфликта.