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Bloomberg узнал о планах Германии заказать более 100 танков Leopard

Bloomberg: Германия планирует заказать более 100 танков Leopard на €2,9 млрд
Заказ предусматривает заказ 18 танков Leopard с опционом еще свыше 100 машин, пишет Bloomberg. Контракт оценивается в €2,9 млрд
Танки Leopard
Танки Leopard (Фото: David Hecker / Getty Images)

Германия готова заключить контракт на поставку 18 танков Leopard для замены отправленных на Украину с опционом еще 105 машин, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами немецких властей. Сумма заказа на потенциальную поставку свыше 100 танков Leopard составит €2,9 млрд, указывает агентство.

Бюджетный комитет парламента Германии утвердит первоначальный заказ на 18 танков стоимостью €525 млн в конце мая, сказали источники. Пресс-служба немецкого Министерства обороны подтвердила предварительные переговоры о закупке 18 танков Leopard для замены переданных Киеву, но отказалась комментировать детали заказа, отметив, что обсуждение вопроса продолжается.

Агентство связывает предстоящий заказ со стремлением Берлина модернизировать вооруженные силы на фоне конфликта на Украине. В дополнение к годовому оборонному бюджету на €50 млрд правящая коалиция во главе с канцлером Олафом Шольцем создала специальный фонд на €100 млрд в попытке справиться с многолетним недофинансированием немецкой армии, говорится в заметке.

Производитель Leopard — машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann отказалась от комментариев, а поставщик компонентов — Rheinmetall не ответил на запрос агентства.

Германия согласилась передать Украине 18 своих танков Leopard в начале года. Киев начал их получать в конце марта, писал Spiegel. Берлин также разрешил другим странам передать Украине танки этой модели. О планах поставить Leopard Киеву заявляли Польша, Нидерланды, Дания, Испания и другие страны. Всего Германия и ее партнеры поставят Украине более 100 танков, указывали в немецком правительстве.

Кремль выступал с критикой решения западных стран поставить Киеву танки и другую технику, а также предсказывал для Украины последствия «со знаком минус». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставки тяжелых танков «добавят проблем для Украины и украинского народа», поскольку «не смогут принципиально ничего изменить».

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