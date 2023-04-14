«РИА Новости» узнало о появлении танков Leopard под Херсоном

Немецкие танки Leopard, которые западные страны передали Украине, начали действовать на херсонском направлении, заявил «РИА Новости» офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».

По его словам, украинские военные неоднократно обстреливали блокпосты из этих танков. «Имеется история от сослуживцев, <...> когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте», — рассказал офицер.

Он также заявил, что российские военные зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов. Предположительно, по его словам, ими управляли наемники из Германии.

Западные страны начали объявлять о поставках Киеву Leopard в конце января. От Польши на Украину поступили 14 танков, от Норвегии — восемь, от Германии — 18. Еще три танка должна была направить Киеву Португалия, шесть танков — Испания. Мадрид обещает передать Leopard Украине после Пасхи, которая отмечается католиками 9 апреля, писала El País со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Поставки танков и другой техники «не способны изменить ситуацию на месте», они доставят «больше бед государству Украина», подчеркивали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что российские силы «будут жечь» украинские танки.