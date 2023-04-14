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«РИА Новости» узнало о появлении танков Leopard под Херсоном

«РИА Новости»: под Херсоном заметили переданные Украине немецкие танки Leopard

Немецкие танки Leopard, которые западные страны передали Украине, начали действовать на херсонском направлении, заявил «РИА Новости» офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».

По его словам, украинские военные неоднократно обстреливали блокпосты из этих танков. «Имеется история от сослуживцев, <...> когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте», — рассказал офицер.

Он также заявил, что российские военные зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов. Предположительно, по его словам, ими управляли наемники из Германии.

Западные страны начали объявлять о поставках Киеву Leopard в конце января. От Польши на Украину поступили 14 танков, от Норвегии — восемь, от Германии — 18. Еще три танка должна была направить Киеву Португалия, шесть танков — Испания. Мадрид обещает передать Leopard Украине после Пасхи, которая отмечается католиками 9 апреля, писала El País со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Поставки танков и другой техники «не способны изменить ситуацию на месте», они доставят «больше бед государству Украина», подчеркивали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что российские силы «будут жечь» украинские танки.

«РИА Новости» узнало о появлении танков Leopard под Херсоном
«РИА Новости» узнало о появлении танков Leopard под Херсоном

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Теги
Херсон Херсонская область танки танк Leopard ЗРК наемники Германия
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