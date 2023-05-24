В Швейцарии поддержали списание танков Leopard для перепродажи в Германию

Германия попросила Швейцарию перепродать танки немецкому производителю Rheinmetall и заверила, что техника не будет передана Киеву. В правительстве Швейцарии одобрили списание 25 машин. Теперь согласие должен дать парламент

Танк Leopard 2 (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Правительство Швейцарии поддержало предложение вывести из эксплуатации 25 танков Leopard 2, чтобы затем они были перепроданы в Германию, сообщается на сайте Минобороны страны.

С просьбой перепродать часть списанных танков к ведомству 23 февраля обратились министры экономики и обороны Германии Роберт Хабек и Борис Писториус. Перепродать танки предлагается немецкой компании — производителю Rheinmetall.

«Они заверили, что танки не будут переданы Украине, а останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС для закрытия собственных потребностей», — сообщили в Минобороны Швейцарии.

В ведомстве подчеркнули, что спишут танки только в том случае, если они будут перепроданы немецкому концерну. Теперь предложение должны одобрить обе палаты парламента. Затем правительство поручит Минэкономики представить оценку этой экспортной заявки для принятия решения.

По данным Минобороны Швейцарии, у страны есть 96 законсервированных танков типа Leopard 2, для собственных нужд стране нужен 71. «Поэтому 25 оставшихся танков можно списать и продать без ущерба потребностям армии», — отметили в ведомстве.

Германия этой весной передала Украине 18 танков Leopard 2. Как сообщал Bloomberg, теперь Берлин готовится заключить контракт на поставку такого же количества танков для замены отправленных с опционом еще 105 машин. Сумма заказа составит €2,9 млрд. Как пишет агентство, Германия стремится модернизировать собственные вооруженные силы на фоне конфликта на Украине.

Российские власти не раз критиковали передачу западной военной техники Украине. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, такие поставки лишь добавят Киеву проблем. «Специалисты прекрасно отдают себе отчет во всех проблемах, которые сопровождают такие поставки: все эти танки нуждаются и в обслуживании, и в ремонте, и т.д. Проблем Украине это добавит, но это ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей», — заявил он.