Глава ДНР Пушилин: почти все позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль России

Пушилин сообщил об огневом контроле почти всех позиций ВСУ в Марьинке

Денис Пушилин (Фото: Сергей Петров / Global Look Press )

Почти все позиции ВСУ в Марьинке находятся в «зоне видимости» для российских военных. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире «России 24».

Пушилин отметил, что 50 кварталов из 59 в Марьинке находятся под контролем подразделений России.

Марьинка — город районного значения примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. 9 апреля в ДНР сообщали о взятии под контроль шиноремонтного завода в Марьинке. В конце марта Пушилин говорил, что для полного контроля над Марьинкой нужно взять один участок города.

Кроме того, российские войска взяли под огневой контроль последний участок трассы, по которой осуществлялось снабжение украинской группировки в Артемовске (украинское название — Бахмут). В самом городе, по словам Пушилина, ЧВК Вагнера продолжает выбивать украинские подразделения.

24 апреля Пушилин заявил, что российские силы смогли продвинуться в западной и северо-западной частях Артемовска. Он отметил, что в городе «ситуация продолжает оставаться напряженной».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ВСУ не могут оставить Артемовск, потому что это откроет российским войскам плацдарм для наступления.