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Пушилин заявил об одном участке Марьинки до полного контроля над городом

Врио главы ДНР Пушилин: для полного контроля над Марьинкой нужно взять один участок города
Марьинка
Марьинка (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Чтобы считать Марьинку в Донецкой народной республике полностью подконтрольной российским силам, осталось взять один «небольшой участок» в западной части города, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Пока украинские войска «упираются» и продолжают переброску резервов на это направление, добавил он.

По словам Пушилина, Запад, в частности США, активно подталкивает Киев к началу контрнаступления и власти республики уже видят подготовку к этим действиям: украинская сторона перебрасывает дополнительные резервы и технику на линию боевого соприкосновения, в том числе обученных в европейских странах военных.

Марьинка — город районного значения примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. В декабре прошлого года Пушилин говорил о контроле над населенным пунктом «больше чем на 80%».

По словам Пушилина, после взятия Марьинки российские военные смогут продвигаться в направлении Красногоровки, что поможет остановить обстрелы со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Он объяснял, что полный контроль над городом откроет несколько направлений для продвижения российских сил, что, в свою очередь, позволит «образовать своеобразные клещи», в том числе на авдеевском направлении.

19 декабря он заявил о зачистке центра Марьинки, в частности о практическом взятии российскими военными под контроль высоток, которые «служили очень серьезным укреплением противника». В середине января этого года Пушилин сказал, что все высотки контролируются российской стороной и в ближайшее время город перейдет под контроль Москвы.

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Пушилин заявил об одном участке Марьинки до полного контроля над городом
Пушилин заявил об одном участке Марьинки до полного контроля над городом

Теги
Денис Пушилин Марьинка ДНР
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