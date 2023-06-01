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В Киеве объявили воздушную тревогу

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Киеве и ряде восточных областей Украины
Фото: Роман Пилипей / Getty Images
Фото: Роман Пилипей / Getty Images

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, следует из данных ресурса по оповещению.

Сигналы тревоги звучали до этого также в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Ночью в Киеве прогремели взрывы. Власти города сообщали о работе систем противовоздушной обороны. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о падении обломков в Днепровском и Деснянском районе Киева и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Позже он рассказал, что обломки упали на поликлинику, в многоэтажном здании выбило стекла, загорелась машина на проезжей части. Кличко рассказал о трех погибших в Деснянском районе и 14 пострадавших в результате атаки. Девять из них были госпитализированы.

В мае Киев подвергся ночным атакам около 20 раз. Одна из крупнейших произошла в ночь на 28 мая. Воздушная тревога в столице длилась пять часов, работали силы ПВО, в результате падения обломков были разрушения в разных районах города. По словам президента Владимира Зеленского, всего Украину в тот день атаковали более полусотни дронов.

29 мая о взрывах в Киеве сообщалось дважды, ночью и в первой половине дня. По данным властей, днем обломки упали в Оболонском и Подольском районах. В результате был ранен один человек.

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Позднее в этот день российское Минобороны отчиталось о ночном ударе по украинским аэродромам. Во время атаки были уничтожены авиатехника, командные пункты и радиолокационные посты, сообщили в ведомстве. Министр Сергей Шойгу заявил, что российские военные уничтожили в Киеве американский ЗРК Patriot (когда именно, он не уточнил). Украинские власти опровергали это.

Воздушную тревогу на Украине регулярно объявляют с середины октября 2022 года. Тогда российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. В Москве называли их ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому. 

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