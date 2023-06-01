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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, власти сообщили о работе ПВО
В Киеве и Киевской области работает ПВО. В двух районах столицы Украины зафиксировали падение обломков
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, передают УНИАН и Суспiльне. В столичном регионе работают системы ПВО, сообщили украинские власти.

Областная военная администрация предупредила об угрозе ракетных атак, и попросила жителей оставаться в укрытиях. С аналогичной просьбой к киевлянам обратился мэр города Виталий Кличко.

В Днепровском районе Киева, по предварительным данным, в результате падения обломков на проезжую часть загорелся автомобиль, а в Деснянском повреждено здание поликлиники и многоэтажного дома, сообщили в администрации. Три человека погибли, еще четыре получили ранения.

Издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Харькове.

Воздушная тревога объявлена в столице, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В мае Киев подвергся ночным атакам не менее 15 раз. Одна из крупнейших произошла в ночь на 28 мая. Воздушная тревога в столице длилась пять часов, работали силы ПВО, в результате падения обломков были разрушения в разных районах города. По словам президента Владимира Зеленского, всего Украину в тот день атаковали более полусотни дронов.

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29 мая о взрывах в Киеве сообщалось дважды, ночью и в первой половине дня. По данным властей, днем обломки упали в Оболонском и Подольском районах. В результате был ранен один человек.

Позднее в этот день российское Минобороны отчиталось о ночном ударе по украинским аэродромам. Во время атаки были уничтожены авиатехника, командные пункты и радиолокационные посты, сообщили в ведомстве. Министр Сергей Шойгу в свою очередь заявил, что российские военные уничтожили в Киеве американский ЗРК Patriot (когла именно, он не уточнил).

С октября 2022 года российское министерство регулярно отчитывается о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, заявляя, что не атакует гражданские объекты.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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