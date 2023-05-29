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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о взрывах в центральных районах Киева

В Киеве прогремели взрывы, власти сообщили о работе ПВО
В Оболонском районе Киева обломки ракеты упали на проезжую часть, люди укрываются от атаки в метро. Взрывы в украинской столице раздаются второй раз за сутки
Вид на Киев
Вид на Киев (Фото: Ed Ram / Getty Images)

В центральных районах Киева прогремели взрывы, написал в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко и призвал жителей оставаться в укрытиях. Городская военная администрация сообщила о ракетной атаке и работе ПВО; глава офиса президента страны Андрей Ермак попросил не снимать ее на видео.

По словам Кличко, в Оболонском районе на проезжую часть упали обломки ракеты, спасатели тушат возгорание. Падение обломков зафиксировали и в Подольском районе, сообщила военная администрация. Один человек получил ранение, его госпитализировали. Позднее взрывы раздались в Деснянском районе.

Strana.ua передает, что люди начали спускаться в метро, чтобы укрыться от атаки.

Незадолго до этого в Киеве объявили воздушную тревогу.

Взрывы в городе раздаются второй раз за сутки — до этого власти сообщали о работе ПВО ночью, глава администрации Сергей Попко говорил о «комбинированной, по разным направлениям» воздушной атаке на столицу.

Помимо этого, в ночь на 29 мая ударам подверглись несколько объектов, в том числе военный, в Хмельницкой области на западе Украины, а в Одессе из-за падения обломков сбитого дрона произошел пожар в порту. Объекты инфраструктуры были повреждены и в Киевской области. Взрывы прогремели в Житомирской и Львовской областях, Одессе, Кременчуге, Винницкой области.

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С начала мая Киев не менее 15 раз подвергся воздушным атакам, одна из них произошла в ночь на 16 мая. Тогда российское Минобороны заявило, что поразило при помощи ракеты «Кинжал» американскую ЗРК Patriot. 18 мая, как рассказали в Пентагоне, поврежденный комплекс починили и вернули в строй.

С октября 2022 года российское Минобороны отчитывается о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины; в Москве это называют ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту. Власти Украины отрицают причастность к произошедшему.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Киев взрывы Виталий Кличко ПВО

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