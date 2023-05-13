Главком ВСУ Залужный заявил, что «постоянно читает» Герасимова

Валерий Залужный заявил, что следит за публикациями Валерия Герасимова и интересуется его мнением как военного. Он призвал не недооценивать главу российского Генштаба и отметил, что «врага надо уважать — ради победы»

Валерий Герасимов (Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову для проекта «За кадром», что интересуется мнением начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и отслеживает его высказывания.

«В России есть один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас, к сожалению… он ничего свежего не публикует. Мне интересно его мнение как военного… [Это] генерал Герасимов», — сказал Залужный (цитата по NV.ua).

Главком ВСУ считает, что российскую сторону и главу Генштаба нельзя недооценивать: «Он сильный, коварный, непредсказуемый. Это сильный враг, которого нам, военным, тоже надо уважать — ради победы».

В сентябре 2022 года Залужный, который командует ВСУ с 2021 года, заявил, что «вырос на российской военной доктрине» и хранит в кабинете собрание сочинений Герасимова. «Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны», — рассказывал он тогда.

До того как возглавить ВСУ, Залужный два года командовал войсками оперативного командования «Север». Он окончил Национальную академию обороны Украины, а в августе 2017 года получил звание генерал-майора, попав в число лучших офицеров вооруженных сил страны.

Герасимов возглавляет Генштаб с 2012 года. До этого он командовал войсками Ленинградского, а потом и Московского военных округов. В 2001–2003 годах Герасимов командовал 58-й армией Северо-Кавказского военного округа, которая тогда вела бои в Чечне.

В начале января министр обороны Сергей Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск на Украине. Сергей Суровикин, который занимал этот пост с октября, стал его заместителем. В Минобороны перестановки объяснили расширением масштаба задач военной операции, необходимостью организации более тесного взаимодействия Вооруженных сил и повышением качества обеспечения войск. Член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с РБК заявил, что военными действиями "должен тот человек, который обладает всеми полномочиями».