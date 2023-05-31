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Макрон допустил «калибровку» помощи Украине в случае затяжного конфликта

Макрон: Запад должен будет пересмотреть помощь Украине в случае затяжного конфликта
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Западные страны должны будут пересмотреть и, возможно, изменить военную помощь Украине, если конфликт затянется, заявил президент Эмманюэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе.

«Может быть, <...> военные действия продолжатся. В этот случае нам придется пересмотреть ситуацию, чтобы понять, как откалибровать нашу поддержку», — сказал Макрон.

Он добавил, что если Запад сократит поддержку и примет заморозку конфликта, то «время будет на российской стороне». «Нам, европейцам, надо четко дать понять, что наша поддержка останется мощной и продолжится», — подчеркнул французский лидер.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления. Точную дату он не назвал. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщал, что ВСУ в скором времени перейдут «к активным наступательным действиям».

Глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что у Киева есть необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений, но отметил, что страна по-прежнему нуждается в «большом запасе вооружений и боеприпасов», чтобы продолжать операцию.

В МИДе говорили, что российские войска готовы к контрнаступлению ВСУ, а поддержка Украины со стороны Запада способствует кровопролитию. «Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта», — заявлял замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

 

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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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