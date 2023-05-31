Макрон заявил, что Путин «разбудил» НАТО «ударом тока»

Французский президент заявил о необходимости создать пространство, в котором можно будет мирно, но «без всякой наивности сосуществовать с Россией»

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Президент России Владимир Путин, начав военную операцию на Украине, «разбудил» НАТО «ударом тока», заявил в ходе выступления в Братиславе французский президент Эмманюэль Макрон, передает Le Point.

«Сегодня нам нужно всеми силами помочь Украине провести эффективное контрнаступление», — сказал он, добавив, что на карту в ближайшие месяцы поставлена сама возможность существования прочного мира.

В 2019 году Макрон заявил, что Европа больше не может рассчитывать на США в вопросах своей безопасности, и охарактеризовал происходящее как «смерть мозга НАТО». Его слова назвал оскорбительными тогдашний президент США Дональд Трамп, а также власти Эстонии и Литвы. После начала военной операции России на Украине Макрон говорил, что не отказывается от своего заявления, но, по его мнению, из-за начавшегося конфликта НАТО получило стратегическую определенность, которой ей не хватало.

Запад должен предоставить Украине «осязаемые и надежные гарантии безопасности» и быть «гораздо более амбициозным», чем ранее. «Это станет предметом коллективных обсуждений в ближайшие недели», — добавил он, отметив, что Украина сейчас «защищает Европу».

В то же время он заявил о необходимости построить пространство, которое позволит «самым мирным образом, без всякой наивности сосуществовать с Россией».

Президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции планы НАТО по расширению за счет Украины. Альянс проявляет «агрессивную сущность» и продолжает линию на «поглощение» и «втягивание» Киева, говорили в Кремле. Еще до начала операции Путин называл вопрос о членстве Украины в НАТО предрешенным и заявлял о риске внезапного удара по России.

Москва в конце 2021 года предлагала США и НАТО проект гарантий безопасности, включая отказ Запада от присоединения Украины к альянсу. Начавшиеся на эту тему переговоры результатов не принесли.