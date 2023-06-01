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В России утвердили единый день выплат из материнского капитала

Единый день выплат из материнского капитала в России будет пятого числа каждого месяца
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

В России утвердили единую дату выплат из материнского капитала для детей до трех лет, это будет пятое число каждого месяца, передает Социальный фонд.

Изменения вступили в силу 1 июня, переход на единую дату произойдет автоматически. Первые выплаты произведут 5 июня, теперь все средства будут выдаваться за предыдущий месяц.

В постановлении правительства России от 01.02.2023 о выделении средств материнского капитала указано, что право на выплату имеют семьи, у которых доход ниже двух прожиточных минимумов региона на одного человека в месяц. Получать ее можно до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Если в семье несколько детей до трех лет, то выплату можно оформить на каждого.

Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. В соответствии со ст. 8 ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год», федеральный размер прожиточного минимума на 2023 год составляет 14 375 руб. Семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала.

В постановлении отмечается, что прежде средства из материнского капитала можно было оформить только на второго ребенка, с 1 февраля 2023 года — на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Программа маткапитала действует в России с 2007 года. В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил о продлении программы до конца 2026 года. По его словам, ежегодно порядка миллиона семей пользуются материнским капиталом.

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В январе текущего года Минтруд анонсировал индексацию маткапитала на первенца до 587 тыс. руб., что на 62,5 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. Маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тыс. руб.

В апреле на основе анализа больших данных стало известно, что за счет материнского капитала рождаемость за десять лет увеличилась на 20%, заявил бывший глава Минфина и Счетной палаты, а ныне советник по корпоративному управлению «Яндекса» Алексей Кудрин.

Теги
материнский капитал выплаты семьи Дети
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