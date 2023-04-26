Кудрин: маткапитал положительно влияет на демографию: за 10 лет рождаемость выросла на 20%

Кудрин заявил о росте рождаемости на 20% за 10 лет благодаря маткапиталу

Выплаты материнского капитала положительно влияют на демографическую ситуацию в России, заявил Алексей Кудрин. И пояснил: доказать это помог анализ больших данных

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Анализ больших данных показал, что материнский капитал действительно влияет на рождаемость: за десять лет она выросла в России на 20%, заявил бывший глава Минфина и Счетной палаты, а ныне советник по корпоративному управлению «Яндекса» Алексей Кудрин на марафоне «Знание. Первые».

По его словам, в анализе применялся разный комплекс методов: речь шла не только об анализе баз данных, но и «данных рождаемости, смертности, переписи, микроданных». »[Полученные результаты] доказали даже мне, министру финансов, то, что выплаты материнского капитала положительно влияют на демографическую ситуацию в стране», — сказал Кудрин.

Он отметил, что при анализе наконец получилось «отделить одни факторы от других». «Мы, наконец, вычистили все факторы, которые позволяют нам определить, что да, материнский капитал реально влияет на рождаемость. В течение десяти лет [он вырос] примерно на 20%», — заявил Кудрин.

Материнский капитал в России выплачивают с 2007 года. Сначала семьи могли получить его за рождение или усыновление второго и последующих детей, а с 1 января 2020 года меру поддержки распространили и на первенца. Размер материнского капитала неоднократно индексировался, с февраля 2023 года он составляет 587 тыс. руб. на первого ребенка и 775,6 тыс. — на второго, если семья ранее не получила маткапитал. Если семья уже оформляла выплату на первого ребенка, то при рождении второго ей доплатят 188,6 тыс. руб.

Программа материнского капитала была рассчитана до 2021 года. В ноябре Владимир Путин сообщил о ее продлении до 2026-го.

Маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий и оплату ипотеки, обучение в вузе, частной школе или детском саду, на формирование накопительной пенсии матери или компенсировать им затраты на товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов.