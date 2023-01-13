Минтруд анонсировал индексацию маткапитала на первенца до 587 тыс. руб.

Минтруд: с 1 февраля маткапитал на первого ребенка будет проиндексирован до 587 тыс. руб.

Маткапитал на первого ребенка будет проиндексирован на 11,9%, до 587 тыс. руб., на второго — до 775,6 тыс. руб. Всего повысят более 40 выплат и пособий, рассказал глава Минтруда Антон Котяков

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 40 выплат и пособий, в том числе материнский капитал, проиндексируют на 11,9% с 1 февраля, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки», — рассказал министр.

Размер материнского капитала на первого ребенка, по его словам, увеличится почти до 587 тыс. руб., что на 62,5 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. Маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тыс. руб.

В 2023 году коэффициент индексации составит 1,119, уточнили в пресс-службе Минтруда. По данным Росстата, индекс потребительских цен за декабрь составил 111,94% (декабрь 2022 года к декабрю 2021-го). Таким образом, ряд выплат, пособий и компенсаций в 2023 году будет индексироваться на 11,9%.

Программа маткапитала в России действует уже 15 лет, с 2007 года. Изначально государство оказывало поддержку только семьям, где появился второй ребенок. С 2020-го меру распространили и на семьи с первенцами.



В 2022 году сумма материнского капитала при рождении первенца составляла 524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка выплачивали 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. руб., если получала.

Потратить эти деньги можно на: