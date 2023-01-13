Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 19:23
Чему учиться в новом году: выбираем курс. Тест РБК и Edutoria, 20:35
CNN узнал о планах властей допросить команду Трампа о секретных бумагах Политика, 20:35
Минтруд анонсировал индексацию маткапитала на первенца до 587 тыс. руб. Общество, 20:22
Тарасова оценила вердикт РУСАДА по делу Валиевой Спорт, 20:16
Шесть российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг Спорт, 20:16
Валиеву лишили золота чемпионата России, медаль перейдет к Трусовой Спорт, 20:06
В WADA усомнились в выводах РУСАДА об отсутствии вины Валиевой Спорт, 20:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 19:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:41
В Киеве выступили против предложения Макрона о гарантиях для России Политика, 19:38
Минобороны оценило роль ЧВК Вагнера при взятии Соледара Политика, 19:37
В Минске опровергли запрет на выезд без сверки данных в военкомате Политика, 19:33
Bloomberg узнал о планах Берлина разрешить поставки на Украину танков Политика, 19:28
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 19:27
Общество ,  
0 

Минтруд анонсировал индексацию маткапитала на первенца до 587 тыс. руб.

Минтруд: с 1 февраля маткапитал на первого ребенка будет проиндексирован до 587 тыс. руб.
Маткапитал на первого ребенка будет проиндексирован на 11,9%, до 587 тыс. руб., на второго — до 775,6 тыс. руб. Всего повысят более 40 выплат и пособий, рассказал глава Минтруда Антон Котяков
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 40 выплат и пособий, в том числе материнский капитал, проиндексируют на 11,9% с 1 февраля, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки», — рассказал министр.

Размер материнского капитала на первого ребенка, по его словам, увеличится почти до 587 тыс. руб., что на 62,5 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. Маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тыс. руб.

В 2023 году коэффициент индексации составит 1,119, уточнили в пресс-службе Минтруда. По данным Росстата, индекс потребительских цен за декабрь составил 111,94% (декабрь 2022 года к декабрю 2021-го). Таким образом, ряд выплат, пособий и компенсаций в 2023 году будет индексироваться на 11,9%.

Программа маткапитала в России действует уже 15 лет, с 2007 года. Изначально государство оказывало поддержку только семьям, где появился второй ребенок. С 2020-го меру распространили и на семьи с первенцами.

В 2022 году сумма материнского капитала при рождении первенца составляла 524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка выплачивали 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. руб., если получала.

Потратить эти деньги можно на:

Читайте на РБК Pro
30 вопросов, которые помогут подвести итоги и поставить цели на 2023 год
К увольнениям приготовиться: что в 2023 году ждет рынок труда в ИТ-сфере
Глоток молодости: почему простая вода — лучший способ замедлить старение
Кроме доллара и евро: в какие валюты вложиться в 2023 году
  • на уплату первоначального взноса или долга по ипотеке (не только при покупке, но и при строительстве жилья);
  • на улучшение жилищных условий без использования кредита;
  • на образование детей;
  • на формирование накопительной пенсии матери.
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
материнский капитал Антон Котяков Минтруд индексация пособия выплаты
Материалы по теме
«Известия» узнали о проекте, отменяющем долю детей в жилье с маткапиталом
Общество
Правительство разрешило использовать маткапитал для оплаты репетиторов
Общество
Путин поручил изучить индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter