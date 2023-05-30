Шрёдера не пригласили на конференцию его партии

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не получил приглашение на конференцию Социал-демократической партии (СДПГ), главой которой он ранее был. Об этом сообщила нынешний лидер партии Саския Эскен, передает Zeit.

Конференция будет проходить с 8 по 10 декабря в Берлине. Обычно на такие мероприятия приглашаются бывшие председатели партии.

«Я больше не узнаю в Герхарде Шрёдере бывшего канцлера и бывшего партийного лидера. <...> Я вижу в нем бизнесмена, преследующего свои деловые интересы», — сказала Эскен, объяснив, что экс-канцлера не приглашают на такие мероприятия из-за его близости к российскому президенту Владимиру Путину.

В прошлый раз Шрёдера не пригласили на празднование 160-летия Социал-демократической партии Германии, которое отмечалось 23 мая. «В настоящее время нам не о чем говорить друг с другом», — заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт. Экс-канцлер при этом остался членом партии.

Шрёдер после отставки с поста канцлера в 2005 году занял посты в российских крупных компаниях — возглавил совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток-2». Берлин призывал политика покинуть эти должности, тот вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав директоров «Газпрома». Экс-канцлера также лишили части привилегий за контакты с Россией.