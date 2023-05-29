Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 85,9 (-0,02) Инвестиции, 29 мая, 16:27 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 80,06 (+0,09) Инвестиции, 29 мая, 16:27
Шрёдера не пригласили на конференцию его партии Политика, 00:39
«Дочки» ГТЛК в Ирландии избежали ликвидации «в последнюю минуту» Бизнес, 00:32
Какие футбольные клубы упускали чемпионство в последнем туре Спорт, 00:00
Счетная палата оценила влияние социального контракта на доходы и бедность Экономика, 00:00
Эрдоган после переизбрания обсудил с Зеленским конфликт на Украине Политика, 29 мая, 23:47
Вучич назначил встречу со странами «Квинты» из-за конфликта в Косово Политика, 29 мая, 23:28
В Думе оценили проект о штрафах за прием на работу уклонистов Политика, 29 мая, 23:24
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Посол заявил об озабоченности США из-за комиссии Польши по влиянию России Политика, 29 мая, 23:11
Джокович на «Ролан Гаррос» назвал Косово сердцем Сербии Спорт, 29 мая, 22:38
Вучич заявил о желании Приштины столкнуть Сербию и НАТО Политика, 29 мая, 21:41
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Политика, 29 мая, 21:36
Подоляк предложил создать демилитаризованную зону в России Политика, 29 мая, 21:35
Мадуро заявил о желании Венесуэлы присоединиться к БРИКС Политика, 29 мая, 21:28
Индия вернула себе место в топ-5 фондовых рынков мира Инвестиции, 29 мая, 21:25

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Эрдоган после переизбрания обсудил с Зеленским конфликт на Украине

Президент Турции Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским о конфликте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с победой на выборах, передает NTV.

В ходе разговора лидеры обсудили российско-украинский конфликт и региональные вопросы.

Зеленский также рассказал о телефонном разговоре с турецким коллегой. «Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество — Украины и Турции — на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности», — сказал он в своем видеообращении.

28 мая Эрдоган победил на выборах президента Турции, набрав 51,91% голосов по итогам второго тура. Его соперник, Кемаль Кылычдароглу получил 48,09%. Победу Эрдогана подтвердил ЦИК Турции. С переизбранием на новый срок (Эрдоган возглавляет Турцию 20 лет) его поздравили президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.

После начала боевых действий на Украине Эрдоган не раз предлагал посредническую помощь Анкары в урегулировании конфликта. Например, в марте 2022 года Стамбул был площадкой для переговоров Москвы и Киева, а в июле при участии Турции заключили соглашение о вывозе зерна из украинских портов. Эрдоган также предлагал организовать прямые переговоры между Путиным и Зеленским.

Эрдоган после переизбрания обсудил с Зеленским конфликт на Украине
Эрдоган после переизбрания обсудил с Зеленским конфликт на Украине

Читайте на РБК Pro
До ₽200 тыс., не считая бонусов: как строить карьеру менеджеру проектов
«Притворяюсь, что убегаю от зомби»: как создатель Reddit полюбил кардио
Ищите людей из разных городов и индустрий: как собрать сильных продактов
Когда пора обратиться к сексологу и чем он поможет
Теги
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Военная операция на Украине Турция Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
В Евросоюзе после победы Эрдогана призвали отказать Турции во вступлении
Политика
Боррель заявил об отсутствии оптимизма насчет ситуации на Украине летом
Политика
Наблюдатели назвали проблемы второго тура выборов в Турции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter