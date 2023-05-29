Эрдоган после переизбрания обсудил с Зеленским конфликт на Украине

Президент Турции Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским о конфликте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с победой на выборах, передает NTV.

В ходе разговора лидеры обсудили российско-украинский конфликт и региональные вопросы.

Зеленский также рассказал о телефонном разговоре с турецким коллегой. «Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество — Украины и Турции — на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности», — сказал он в своем видеообращении.

28 мая Эрдоган победил на выборах президента Турции, набрав 51,91% голосов по итогам второго тура. Его соперник, Кемаль Кылычдароглу получил 48,09%. Победу Эрдогана подтвердил ЦИК Турции. С переизбранием на новый срок (Эрдоган возглавляет Турцию 20 лет) его поздравили президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.

После начала боевых действий на Украине Эрдоган не раз предлагал посредническую помощь Анкары в урегулировании конфликта. Например, в марте 2022 года Стамбул был площадкой для переговоров Москвы и Киева, а в июле при участии Турции заключили соглашение о вывозе зерна из украинских портов. Эрдоган также предлагал организовать прямые переговоры между Путиным и Зеленским.