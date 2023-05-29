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Выборы президента Турции ,  
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Байден и Зеленский поздравили Эрдогана с победой на выборах президента

Байден, Макрон и Зеленский поздравили Эрдогана с победой на выборах президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Мировые лидеры поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции и переизбранием на новый срок.

Эрдогана поздравил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы», — написал он в Twitter.

Чуть позже в Twitter Эрдогана поздравил президент США Джо Байден. «Я с нетерпением жду продолжения совместной работы в качестве союзников по НАТО по двусторонним вопросам и общим глобальным вызовам», — сказал он.

Помимо Зеленского и Байдена, Эрдогана также поздравили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также поздравил Эрдогана с переизбранием. Турецкого лидера поздравили и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Поздравительную телеграмму Эрдогану направил также президент России Владимир Путин. «Дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост президента», — сказал Путин.

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28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. ЦИК страны объявил о победе Эрдогана. После обработки почти 100% бюллетеней он набрал более 52%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — около 48%, свидетельствуют данные TRT Haber.

Байден и Зеленский поздравили Эрдогана с победой на выборах президента
Байден и Зеленский поздравили Эрдогана с победой на выборах президента

 

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