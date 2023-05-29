Путин второй раз поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поздравил его с переизбранием на пост президента, сообщила пресс-служба главы турецкой республики в Twitter.
Путин звонил турецкому президенту, чтобы поздравить его с победой, отметили в администрации.
«Путин поздравил президента Эрдогана с его переизбранием на пост президента и пожелал, чтобы результаты выборов были благотворными для турецкого народа», — сказано в сообщении.
В ходе переговоров политики договорились развивать двустороннее сотрудничество.
28 мая Путин отправил Эрдогану поздравительную телеграмму, в которой также поздравил его с победой на выборах.
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