ЦИК Турции объявил Эрдогана новым президентом

Эрдоган возглавляет Турцию 20 лет, теперь он еще пять лет будет президентом. Его соперник назвал выборы несправедливыми и пообещал бороться против «авторитарного правительства»

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По результатам подсчета 99,32% голосов на выборах президента Турции побеждает действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган с 51,91%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу получил 48,09%. об этом объявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер, пишет CNN Türk.

«Реджеп Тайип Эрдоган избран президентом», — сказал он.

Соперник Эрдогана назвал прошедшие выборы самыми несправедливыми за последние годы и пообещал продолжать борьбу. По мнению Кылычдароглу, в стране существовала атмосфера страха, на его сторонников оказывалось давление, но несмотря на это результаты показали, что турецкий народ настроен «сменить авторитарное правительство».

Мировые лидеры еще до объявления официальных результатов начали поздравлять Эрдогана. Российский президент Владимир Путин назвал его дорогим другом и заявил, что победа стало закономерным результатом. «Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — написал Путин.

Эрдоган находится у власти более 20 лет. Он был премьер-министром с 2003 по 2014 годы, а после перехода государства на президентскую форму правления занимал этот пост в течение двух сроков.