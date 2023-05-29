Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях со стрельбой в Севастополе

Развожаев предупредил о вторых за день учебных стрельбах в Севастополе

Вид на маяк Северного мола (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Черноморский флот проводит учения со стрельбой в бухтах и на молах Севастополя, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«На Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионная оборона. — РБК) с практической стрельбой», — написал Развожаев, добавив, что в городе все спокойно.

Мол — оградительное сооружение для защиты акватории порта от волн. Одним концом оно примыкает к берегу. В Севастопольской бухте есть Северный и Южный молы.

Утром 29 мая в городе также прошли учебные стрельбы. Их проводили военные на территории одной из воинских частей в районе Стрелецкой бухты, сообщил губернатор.

В Севастополе регулярно проходят учения флота и российских военных. 26 мая Развожаев писал о стрельбах в воинской части на Северной стороне города в районе кинотеатра «Моряк». Четырьмя днями ранее, 22 мая, он сообщил об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Тогда они также прошли на Северном молу.

В Севастополе действуют желтый (высокий) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Власти не раз сообщали о попытках атаки города, в том числе дронами.