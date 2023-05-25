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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму сообщили о 6 нейтрализованных дронах после атаки на Севастополь

Глава Крыма Аксенов: за ночь шесть дронов сбиты ПВО или заглушены РЭБ
Два дрона ночью атаковали Севастополь, их сбил Черноморский флот, еще несколько были посажены с помощью помех сигналам с пульта оператора. Разрушений, погибших и пострадавших нет

За ночь в разных районах Крыма шесть беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны либо заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он.

Два беспилотника ночью атаковали Севастополь, их из стрелкового оружия сбили силы Черноморского флота в районе Качи. Этот поселок находится на берегу Черного моря к северу от Севастополя, за аэропортом. Об этом рассказал утром губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил: «Еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ». Разрушений нет.

Аксенов и Развожаев не уточнили принадлежность сбитых беспилотников. В Крыму на время военной операции запрещены полеты любых БПЛА, кроме принадлежащих органам власти. Всего запрет на полеты устройств ввели в 55 (из 89) регионах России, в Крыму и Севастополе с прошлой осени действует средний уровень готовности.

В Крыму сообщили о 6 нейтрализованных дронах после атаки на Севастополь
В Крыму сообщили о 6 нейтрализованных дронах после атаки на Севастополь

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
беспилотники дроны Крым Сергей Аксенов ПВО РЭБ

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