Губернатор объяснил «громкие звуки» в Севастополе учениями флота

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Причиной «громких звуков» в Севастополе стала учебная стрельба в ходе учений расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в городе — это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб. В городе все спокойно», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее местные жители сообщали о «странных звуках» в городе. В частности, телеграм-канал «Подслушано. Севастополь» привел комментарий одной из читательниц, которая рассказала о «похожих на работу ПВО» звуках в районе Херсонеса.

18 мая Развожаев аналогично объяснил сообщения о «громких звуках» в городе.

После начала российской военной операции на Украине власти Севастополя и Крыма не раз заявляли об атаках с украинской стороны.

7 мая Развожаев сообщил, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку более десятка беспилотников. Никакие объекты тогда не пострадали.