Наблюдатели назвали проблемы второго тура выборов в Турции

ОБСЕ заявила о несправедливом преимуществе у Эрдогана на выборах в Турции

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Второй раунд выборов президента Турции был хорошо организован и дал гражданам возможность выбора между «реальными политическими альтернативами», заявили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В то же время, отметили они, со стороны обоих кандидатов звучали «провокационные и дискриминационные высказывания» и обвинения в сотрудничестве с террористами, а существующие в стране ограничения свободы слова создали неравные условия борьбы и дали «несправедливое преимущество» действующему лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Хотя кандидаты могли свободно проводить предвыборную кампанию, сторонники некоторых оппозиционных партий продолжали сталкиваться с запугиванием и притеснением», — отметили наблюдатели.

Второй тур президентских выборов прошел в стране 28 мая. ЦИК объявил о победе Эрдогана: после обработки почти 100% голосов он набрал более 52%, а его оппонент Кемаль Кылычдароглу — около 48%.

Несколько мировых лидеров поздравили Эрдогана с победой, в их числе — президент России Владимир Путин, президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Великобритании Риши Сунак и другие.

Кылычдароглу назвал избирательный процесс самым несправедливым за последние годы, заявил о «незаконном моральном давлении и климате страха».