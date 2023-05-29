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Выборы президента Турции ,  
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Как сторонники Эрдогана встретили его победу на выборах. Фоторепортаж

Появились кадры с празднования сторонниками Эрдогана его победы

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбрался на новый срок, одержав победу во втором туре выборов. Он находится в должности с 2014 года. Как сторонники Эрдогана в крупнейших городах страны, Анкаре и Стамбуле, встретили его победу — в фоторепортаже РБК
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре, столице страны
Фото: Reuters

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре, столице страны

Анкара
Фото: Umit Bektas / Reuters

Анкара

Сторонники Эрдогана у регионального штаба президентской Партии справедливости и развития (AK Party, AKP) в Стамбуле начали праздновать еще после объявления ранних результатов экзит-поллов второго тура
Фото: Hannah McKay / Reuters

Сторонники Эрдогана у регионального штаба президентской Партии справедливости и развития (AK Party, AKP) в Стамбуле начали праздновать еще после объявления ранних результатов экзит-поллов второго тура

На площади Таксим в Стамбуле звучали автомобильные гудки, люди размахивали флагами Турции
Фото: Diego Cupolo / NurPhoto / Reuters

На площади Таксим в Стамбуле звучали автомобильные гудки, люди размахивали флагами Турции

Сторонники Эрдогана празднуют его победу в Анкаре
Фото: Umit Bektas / Reuters

Сторонники Эрдогана празднуют его победу в Анкаре

Сторонники президента в Стамбуле
Фото: Murad Sezer / Reuters

Сторонники президента в Стамбуле

Празднующие возле штаба Партии справедливости и развития в Стамбуле
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Празднующие возле штаба Партии справедливости и развития в Стамбуле

Анкара
Фото: Burak Kara / Getty Images

Анкара

Люди возле штаба Партии справедливости и развития в Стамбуле
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Люди возле штаба Партии справедливости и развития в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) вместе с союзниками его партии приветствует своих сторонников после победы на выборах, Анкара
Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) вместе с союзниками его партии приветствует своих сторонников после победы на выборах, Анкара

Предвыборный плакат соперника Эрдогана, Кемаля Кылычдароглу, в Анкаре. Во втором туре Эрдоган набрал более 52% голосов, Кылычдароглу&nbsp;&mdash; около 48%.
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Предвыборный плакат соперника Эрдогана, Кемаля Кылычдароглу, в Анкаре.

Во втором туре Эрдоган набрал более 52% голосов, Кылычдароглу — около 48%.

Теги
мультимедиа Турция выборы президента Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу Стамбул Анкара

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