Как сторонники Эрдогана встретили его победу на выборах. Фоторепортаж

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбрался на новый срок, одержав победу во втором туре выборов. Он находится в должности с 2014 года. Как сторонники Эрдогана в крупнейших городах страны, Анкаре и Стамбуле, встретили его победу — в фоторепортаже РБК