Как сторонники Эрдогана встретили его победу на выборах. Фоторепортаж
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбрался на новый срок, одержав победу во втором туре выборов. Он находится в должности с 2014 года. Как сторонники Эрдогана в крупнейших городах страны, Анкаре и Стамбуле, встретили его победу — в фоторепортаже РБК
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре, столице страны
Анкара
Сторонники Эрдогана у регионального штаба президентской Партии справедливости и развития (AK Party, AKP) в Стамбуле начали праздновать еще после объявления ранних результатов экзит-поллов второго тура
На площади Таксим в Стамбуле звучали автомобильные гудки, люди размахивали флагами Турции
Сторонники Эрдогана празднуют его победу в Анкаре
Сторонники президента в Стамбуле
Празднующие возле штаба Партии справедливости и развития в Стамбуле
Анкара
Люди возле штаба Партии справедливости и развития в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) вместе с союзниками его партии приветствует своих сторонников после победы на выборах, Анкара
Предвыборный плакат соперника Эрдогана, Кемаля Кылычдароглу, в Анкаре.
Во втором туре Эрдоган набрал более 52% голосов, Кылычдароглу — около 48%.