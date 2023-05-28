Соперник Эрдогана заявил о несправедливых выборах и пообещал бороться

Кылычдароглу заявил о давлении и попытках другой стороны напустить атмосферу страха. Он пообещал продолжать борьбу в составе оппозиции. Турецкие СМИ сообщают о победе Эрдогана, сам он уже объявил о торжестве демократии

Кемаль Кылычдароглу (Фото: Yves Herman / Reuters)

Турцию после голосования ждут большие неприятности, но оппозиция будет продолжать бороться за страну, заявил соперник действующего турецкого президента на выборах главы государства Кемаль Кылычдароглу, пишет агентство Anka.

«У нас был самый несправедливый избирательный процесс за последние годы. Все возможности государства были мобилизованы», — заявил политик.

Кылычдароглу поблагодарил сотрудников штаба и своих сторонников, которые продолжали «борьбу не поддаваясь этому незаконному моральному давлению и климату страха, который хотели распространить». Несмотря на давление стало очевидно стремление турецкого народа «сменить авторитарное правление», и Национальный альянс будет в авангарде этого процесса.

По последним данным Высшей избирательной комиссии Турции, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,47% голосов, Кылычдароглу — 45,53%, они приведены после подсчета 54,60% бюллетеней. Турецкие СМИ приводят неофициальные данные: CNN Türk пишет, что после подсчета 99,67% голоса распределились следующим образом: Эрдоган — 53,41%, Кылычдароглу — 46,59%. Anadolu сообщает о подсчете 99,69% голосов: Эрдоган — 52,13%, Кылычдароглу — 47,87%

Эрдоган вечером выступил перед сторонниками и заявил: «Вы возложили на меня ответственность управлять страной еще пять лет». Он поблагодарил за участие в голосовании, отметил высокую явку и назвал выборы победой для всех турецких граждан, которые не ставят демократию под угрозу.

«Дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост президента», — поздравил Эрдогана российский президент Владимир Путин. Он назвал победу турецкого президента закономерным результатом, а также наглядным свидетельством поддержки.

